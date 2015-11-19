Копирайт на тему малоэтажного строительства и строительных услуг

Требуется: прочитать текст отзыва об отеле, определить подходит ли он по формальным параметрам, отметить строку с отзывом как "хорошую" в случае, если подходит, или "плохую" если - нет. По итогам работы сформировать краткий отчет. Полное ТЗ: ...