Всем привет, нужно написать продающий текст для моего курса "Легкие деньги в бк от Эйнштайнера". Текст будет использоваться для рекламного одностраничника. Данный материал не должен содержать грамматических и стилистических ошибок. Длина текста 1.5 к символов, как минимум! Уникальность не менее 95 %!

Всем хорошего дня! :)