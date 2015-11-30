Рерайт 1000+ описаний товаров по дайвингу

$230
КопирайтингЗавершен19 заявок251 просмотр
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Объем до 500 символов на 1 товар. Где мало текста - не надо придумывать, пишите сколько будет.

Предлагаю 30р за 1000 збп. Заказ больше, чем на 15 000 рублей.

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8 лет назад
alexsarok
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
2324
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$400
15 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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