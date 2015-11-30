Рерайт 1000+ описаний товаров по дайвингу

Исходники брать тут: http://www.czar.ru/catalog/dayving/

Объем до 500 символов на 1 товар. Где мало текста - не надо придумывать, пишите сколько будет.

Предлагаю 30р за 1000 збп. Заказ больше, чем на 15 000 рублей.

Жду ваши отклики. По желанию можете обработать любой товар, это повысит ваши шансы на выбор в качестве исполнителя.