Написание коротких (500 символов) новостей о телефонах

Нужны короткие новостные заметки (не меньше 500 символов с пробелами) для наполнения сайта о разных устройствах – в основном, телефоны. Новостные заметки такого плана – вышел iPhone 6, характеристики iPhone 6 слили в сеть, iPhone 6 получил новую операционку, эксперты провели первый краш-тест iPhone 6 и тому подобное.

Требование к заметками нестрогое. Главное – объём и упоминание модели в новости. Но характеристики должны быть более менее точными. Изображения не нужны. С работой справится даже начинающий копирайтер :)

Пример новости:

Стали известны характеристики Meizu M2

Долгожданный телефон «вышел из тени» – производитель объявил о характеристиках гаджета. Новый фаблет получил 5-дюймовый дисплей с разрешением 720x1280 пикс, процессор MediaTek MT6753 с частотой 1300 МГц, 2 Гб оперативной памяти, 16 Гб встроенной памяти, две камеры – основную на 13 мегапикселей и фронтальную на 5 мегапикселей, батарею на 250 мАч. Android 5.0 Lollipop обеспечит работу устройства.

ИЛИ

Meizu M2 получит современный процессор MediaTek

Стало известно, какой процессор будет установлен в новый смартфон Meizu M2. По официальной информации, гаджет получит современный процессор MediaTek MT6753 с тактовой частотой 1300 МГц. По данным экспертов, с такой начинкой смартфон может конкурировать с флагманами других компаний.

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Всего порядка 30 устройств, готов дать часть или всё. К каждому устройству надо написать по три новости разного характера (примеры – выше).

Дедлайн – нужно срочно сделать за ночь. За сколько готовы взяться и сколько моделей возьмёте?

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