hmarochos

Андрей hmarochos

 
33 годаРоссия/Пенза
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Фотомонтаж, Тексты, Сайты

Приветствую!

  • напишу для вас интересный уникальный текст любого формата (реклама, эссе, лонгрид и т.д.);
  • сделаю ретушь фотографии, обработаю изображение, удалю водяные знаки, произведу фотомонтаж;
  • нарисую стикеры для мессенджера Telegram (по шаблону или по изображению);
  • сделаю простенький сайт на готовых CMS (предпочтительно Wordpress) или сверстаю пару страниц для сайта-визитки;
  • сниму и озвучу видео (реклама, обзор продукта и т.п.).
Пишите в любое время.

Оплата предпочтительно Tинькофф-банк, можно Сбербанк, Яндекс.Деньги, QIWI, Webmoney.

WordPressЛонгридСайт-визиткаРетушь фото