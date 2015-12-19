Фотомонтаж, Тексты, Сайты
Приветствую!
- напишу для вас интересный уникальный текст любого формата (реклама, эссе, лонгрид и т.д.);
- сделаю ретушь фотографии, обработаю изображение, удалю водяные знаки, произведу фотомонтаж;
- нарисую стикеры для мессенджера Telegram (по шаблону или по изображению);
- сделаю простенький сайт на готовых CMS (предпочтительно Wordpress) или сверстаю пару страниц для сайта-визитки;
- сниму и озвучу видео (реклама, обзор продукта и т.п.).
Пишите в любое время.
Оплата предпочтительно Tинькофф-банк, можно Сбербанк, Яндекс.Деньги, QIWI, Webmoney.