Написание статьи для сайта

Есть сайт про бизнес и про косметику. Нужно написать статью для него. Статья должна быть без ошибок, составлена грамотным языком, интересная и увлекательная, наполнена синонимами, разбавленными словами. Статья должна быть логически завершенная и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы...), а не

просто сухая неинтересная информация. 1 статья = 1900-2100 знаков +/-.

ОБЯЗАТЕЛЬНО, только уникальная, только оригинальная, только авторская статья.

Расчет будет вестись не по количеству символов, а за написание статьи. Приветствуется знание тематики бизнеса и косметики. Оплата электронными деньгами. Статья пишется для сайта http://mysuperori.com/