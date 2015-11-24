Написание статьи для сайта

Всем привет, нужно написать продающий текст для моего курса "Легкие деньги в бк от Эйнштайнера". Текст будет использоваться для рекламного одностраничника. Данный материал не должен содержать грамматических и стилистических ошибок. Длина текста 1.5 к символов, ...
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Есть сайт про бизнес и про косметику. Нужно написать статью для него. Статья должна быть без ошибок, составлена грамотным языком, интересная и увлекательная, наполнена синонимами, разбавленными словами. Статья должна быть логически завершенная и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы...), а не
просто сухая неинтересная информация. 1 статья = 1900-2100 знаков +/-.
ОБЯЗАТЕЛЬНО, только уникальная, только оригинальная, только авторская статья.
Расчет будет вестись не по количеству символов, а за написание статьи. Приветствуется знание тематики бизнеса и косметики. Оплата электронными деньгами. Статья пишется для сайта http://mysuperori.com/
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