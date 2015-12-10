Рерайт текстов

КопирайтингЗавершен8 заявок198 просмотров
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Нужно очень быстро (сегодня) отрерайтить несколько коротких текстов. Без ключей. Уникальность 80% по адвего (станд. настройки). 50руб/1000 збп. Оплата на вебмани.

8 лет назад
lovinhug
Оксана 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nadij
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$2
1 день
Все быстро и грамотно
Отличный заказчик! Спасибо!
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