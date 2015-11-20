Написание статей для автомобильного сайта

Есть сайт про бизнес и про косметику. Нужно написать статью для него. Статья должна быть без ошибок, составлена грамотным языком, интересная и увлекательная, наполнена синонимами, разбавленными словами. Статья должна быть логически завершенная и представлять из себя ценность (помогать ...
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Необходимо написать 10 статей для автомобильного сайта. ТЗ есть на все.
Нужно писать хотя бы 1-2 статьи в день, лучше больше. Статьи в среднем 5-6 тысяч символов.
Оплата - 40рублей за 1000 символов.
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