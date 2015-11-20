Текст для мебельного сайта

Исходники брать тут: http://www.czar.ru/catalog/dayving/ Объем до 500 символов на 1 товар. Где мало текста - не надо придумывать, пишите сколько будет. Предлагаю 30р за 1000 збп. Заказ больше, чем на 15 000 рублей. Жду ваши отклики. По желанию можете обработать ...