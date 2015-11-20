Рерайт статьи по тематике строительного машиностроения

Есть сайт про бизнес и про косметику. Нужно написать статью для него. Статья должна быть без ошибок, составлена грамотным языком, интересная и увлекательная, наполнена синонимами, разбавленными словами. Статья должна быть логически завершенная и представлять из себя ценность (помогать ...