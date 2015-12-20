$400
Требуется автор текстов для сайта по бинарным опционам. Оплата 80р за 1000 зн б.п. В оплату входит написание статьи + публикация на сайте CMS Wordpress.
Рерайтинг3 заявки
Закрыт
7 лет назад
Требуется автор текстов для сайта по бинарным опционам. Оплата 80р за 1000 зн б.п. В оплату входит написание статьи + публикация на сайте CMS Wordpress.
Здравствуйте, необходимо написать тексты по ремонту, отделке. Общий объем 250-300к символов. Тексты нужно писать по ТЗ, Требования к исполнителю – опыт написания текстов подобной тематики, минимум воды и общих фраз. Оплата от 30 р. за 1к б.п. Даю ...