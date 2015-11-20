Ищу копирайтера для написания статей в тревел-блог

КопирайтингЗакрыт65 заявок1579 просмотров
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Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера на долгосрочную работу для написания  статей в блог, посвященный самостоятельным путешествиям.

В основном нужно будет писать статьи о достопримечательностях разных стран и городов.

Желательно, чтобы вы были в теме путешествий и побывали за границей хотя бы несколько раз.

Плачу 45 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ готовы на несколько месяцев вперед. 

Статьи нужно писать по 15-20 штук в месяц с размером 3000–5000 символов.

Наличие скайпа - обязательное условие, все вопросы решаем через него.

Дальнейшие детали и подробное ТЗ в личной переписке.

В ответ на вакансию напишите:

1. Короткий рассказ о себе, Вашем опыте работы. Сколько Вам лет, Ваше образование.

2. В каких странах вы побывали. Каким образом (по тур путевке, самостоятельно).

3. Ссылки на ваши статьи на других сайтах. Либо прикрепляйте текст статей. 

4. Примерные объемы, которые вы готовы выполнять в день/неделю.

5. e-mail и скайп для связи.

P.S. Если у Вас нет опыта написания статей, и вы только хотите попробовать начать писать, то прошу не тратить мое время. Мой блог не экспериментальная площадка. Будут рассмотрены заявки только с примерами работ.

P.S.2: первый тест на внимательность :)  В ответе на проект прошу написать фразу – "да я прочитал (а) и понимаю, что написано в описании проекта".

Спасибо! Жду ваших предложений.

8 лет назад
subgal
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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