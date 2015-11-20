Необходимо написать 5 аналитических статей по вкладам и депозитам.

Следующие темы статей

практические: Самые выгодные вклады в 2015, Обзор вкладов Сбербанка России, Сравниваем вклады на 6 месяцев

развлекательные: Лучшие вклады в Европе, Как финансовый кризис в 2008 повлиял на ставки по вкладам

Особенность задания в том, что аналитическую информацию необходимо приподнести интересно и доступно, так что бы она была понятна людям далеким от финансовых терминов. Понятным языком рассказать о вкладах. При этом необходимо разбираться в особенностях вкладов и депозитов.

От вас надо цена за 1000 знаков и статьи, которые вы уже писали.