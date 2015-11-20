Есть сайт про бизнес и про косметику. Нужно написать статью для него. Статья должна быть без ошибок, составлена грамотным языком, интересная и увлекательная, наполнена синонимами, разбавленными словами. Статья должна быть логически завершенная и представлять из себя ценность (помогать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать 5 аналитических статей по вкладам и депозитам.
Следующие темы статей
практические: Самые выгодные вклады в 2015, Обзор вкладов Сбербанка России, Сравниваем вклады на 6 месяцев
развлекательные: Лучшие вклады в Европе, Как финансовый кризис в 2008 повлиял на ставки по вкладам
Особенность задания в том, что аналитическую информацию необходимо приподнести интересно и доступно, так что бы она была понятна людям далеким от финансовых терминов. Понятным языком рассказать о вкладах. При этом необходимо разбираться в особенностях вкладов и депозитов.
От вас надо цена за 1000 знаков и статьи, которые вы уже писали.
- Похожие заказы
- $1Копирайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Здравствуйте, необходимо написать тексты по ремонту, отделке. Общий объем 250-300к символов. Тексты нужно писать по ТЗ, Требования к исполнителю – опыт написания текстов подобной тематики, минимум воды и общих фраз. Оплата от 30 р. за 1к б.п. Даю ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуются качественный рерайт по заданной тематике Обязательное условия: Знание русского языка, ориентированность в теме, опыт написание продающихся текстов, портфолио ТЗ предоставляется. Оплата от 80 руб./1000 знаков без пробелов на WMR (по факту).Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно очень быстро (сегодня) отрерайтить несколько коротких текстов. Без ключей. Уникальность 80% по адвего (станд. настройки). 50руб/1000 збп. Оплата на вебмани.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, коллеги! Нужно перевести резюме на английский язык 3 страницы а4 1130 слов 7500 символов.Копирайтинг15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Текст пишется на сайт korpus-mebel78.ru . Компания продает корпусную мебель в Санкт-Петербурге. Текст должен быть продающим. купить гарнитур в прихожую в СПб - 2 вхождения купить гарнитур в прихожую в Санкт-Петербурге - 2 вхождения гарнитур в ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать 10 статей для автомобильного сайта. ТЗ есть на все. Нужно писать хотя бы 1-2 статьи в день, лучше больше. Статьи в среднем 5-6 тысяч символов. Оплата - 40рублей за 1000 символов.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужны короткие новостные заметки (не меньше 500 символов с пробелами) для наполнения сайта о разных устройствах – в основном, телефоны. Новостные заметки такого плана – вышел iPhone 6, характеристики iPhone 6 слили в сеть, iPhone ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо подготовить 20 текстов на сайт по 1500-2000 знаков. Вид деятельности - туризм. Текст должен быть на 90-100 % уникальным. Текст должен содержать определенные ключевые слова – после обсуждения проекта. Предлагайте цены за 1000 знаков, рассмотрим Ваши варианты. ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо для рубрик игрового сайта написать для каждой рубрики текст длинной от 2 до 3К символов Например: Игры шутеры, гонки, rpg, Симулятор фермы и т.п. Под каждую из рубрик своя статья указанного объема оптимизированная под следующие ключи: например для ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт8 лет назад