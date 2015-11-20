Статьи про оформление туристических документов

КопирайтингЗакрыт11 заявок192 просмотра
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Нужно написать информационные статьи для сайта про оформление туристических документов (визы, загранпаспорта, иммиграция). Около 100 статей. В основном на основе официальных источников.

Ищу опытного автора или практика.

В заявке напишите о своём опыте, приложите примеры работ. Оплата 50 рублей/1к сбп.

8 лет назад
fox1q
Юрий 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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