Концепция рекламного ролика

$80
КопирайтингЗакрыт33 заявки1516 просмотров
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#1$80

Всем добрый день!

Требуется КОНЦЕПЦИЯ (лог-лайн) на рекламный ролик для школы иностранных языков.

Требования:

Концепция должна быть универсальной, то есть охватывать сразу множество иностранных языков, а не какой-то отдельный.

Предполагается, что сам ролик будет длиться максимум 25 секунд, и концепция должна быть соответствующей.

В концепции должно быть два сюжетных поворота. Первый основной, а второй снова "переворачивает" сюжет, освещает его с

другой стороны – только так это будет смотреться интересно.

Технически концепция должна быть легко реализуемой: действие происходит в обычном помещении, 3-5 актеров.

С несложными реквизитами.

НЕ использовать в сюжете детей и животных.

Пример недорогих и удачных работ такого типа:

1) https://www.youtube.com/watch?v=neAGiP2GaRw

2) http://rutube.ru/video/8d53269bd8eca0c53552e896c9b43605/?ref=logo (не совсем коммерческая реклама, но с интересным поворотом). 

8 лет назад
Albalonga
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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