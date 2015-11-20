Концепция рекламного ролика

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера на долгосрочную работу для написания статей в блог, посвященный самостоятельным путешествиям. В основном нужно будет писать статьи о достопримечательностях разных стран и городов. Желательно, чтобы вы были в теме ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем добрый день!
Требуется КОНЦЕПЦИЯ (лог-лайн) на рекламный ролик для школы иностранных языков.
Требования:
Концепция должна быть универсальной, то есть охватывать сразу множество иностранных языков, а не какой-то отдельный.
Предполагается, что сам ролик будет длиться максимум 25 секунд, и концепция должна быть соответствующей.
В концепции должно быть два сюжетных поворота. Первый основной, а второй снова "переворачивает" сюжет, освещает его с
другой стороны – только так это будет смотреться интересно.
Технически концепция должна быть легко реализуемой: действие происходит в обычном помещении, 3-5 актеров.
С несложными реквизитами.
НЕ использовать в сюжете детей и животных.
Пример недорогих и удачных работ такого типа:
1) https://www.youtube.com/watch?v=neAGiP2GaRw
2) http://rutube.ru/video/8d53269bd8eca0c53552e896c9b43605/?ref=logo (не совсем коммерческая реклама, но с интересным поворотом).
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