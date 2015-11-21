Написать объявления и заголовки для РК

Написать заголовки объявлений и сами объявления для рекламной компании бегущих строк, медиафасадов и т.д., ключи уже отобраны, заголовок должен содержать точное совпадения ключа , текст объявления может повторятся изменяя с учетом изменения ключевого слова, всего около 80 ключей, все делаем ексель файле (файл пришлю), в нем настроено ограничение по символам, согласно правил Яндекс директа. Пример по ссылке http://joxi.ru/Y2LjDvJHL9eEr6 Приоритет исполнителям с опытом работы