Написать объявления и заголовки для РК

КопирайтингЗавершен5 заявок206 просмотров
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Написать заголовки объявлений и сами объявления для рекламной компании бегущих строк, медиафасадов и т.д., ключи уже отобраны, заголовок должен содержать точное совпадения ключа , текст объявления может повторятся изменяя с учетом изменения ключевого слова, всего около 80 ключей, все делаем ексель файле (файл пришлю), в нем настроено ограничение по символам, согласно правил Яндекс директа. Пример по ссылке http://joxi.ru/Y2LjDvJHL9eEr6 Приоритет исполнителям с опытом работы  

8 лет назад
seoshark
Олег 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
AndersGood
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
профессиональный подход к делу, выполнил задание чётко, качественно, в короткий срок!!! Кроме того получил профессиональную консультацию и помощь, за что отдельное спасибо!!! Рекомендую.
Мой первый проект на данной площадке. Связался,получил задание. Требования чёткие,условия тоже. Работу принял,оплатил вовремя,всё отлично.
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