Есть короткие тексты. Нужно к каждому из них написать тематические заголовки (3-6 слов). Написанный заголовок должен иметь в сервисе http://wordstat.yandex.ru/ ненулевое количество показов. Например, текст о сносе старых домов. Заголовок должен быть таким ...
Контент-менеджеры
Суть работы проста: нужно общаться с посетителями бизнес-форумов на интересные вам темы и время от времени рассказывать о преимуществах бизнеса компании-заказчика.
Оплата каждого сообщения до 0,5$ + доход от реферальной ссылки.
Никакой лжи, цель — рассказать о высокодоходном бизнесе, который доступен каждому.
Требования к кандидатам:
- Опыт работы в МЛМ и сетевом бизнесе.
- Грамотная речь.
- Обязателен опыт работы на форумах.
- Ответственность за результаты своей работы.
- Неконфликтность, позитивное мышление.
Оплата:
Выплачивается ежемесячно на кошелек WebMoney.
Примерный доход в первый месяц работ от 100 до 200 долларов
Возможно дальнейшее сотрудничество в других проектах.
P.S. По всем вопросам обращайтесь в скайп (mosskavin) с 07.00 - 16.00 МСК. так как на сайте бываю редко. Или на почту [email protected]
Заявки фрилансеров
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