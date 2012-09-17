Контент-менеджеры

Суть работы проста: нужно общаться с посетителями бизнес-форумов на интересные вам темы и время от времени рассказывать о преимуществах бизнеса компании-заказчика.

Оплата каждого сообщения до 0,5$ + доход от реферальной ссылки.

Никакой лжи, цель — рассказать о высокодоходном бизнесе, который доступен каждому.

Требования к кандидатам:

- Опыт работы в МЛМ и сетевом бизнесе.

- Грамотная речь.

- Обязателен опыт работы на форумах.

- Ответственность за результаты своей работы.

- Неконфликтность, позитивное мышление.

Оплата:

Выплачивается ежемесячно на кошелек WebMoney.

Примерный доход в первый месяц работ от 100 до 200 долларов

Возможно дальнейшее сотрудничество в других проектах.

P.S. По всем вопросам обращайтесь в скайп (mosskavin) с 07.00 - 16.00 МСК. так как на сайте бываю редко. Или на почту [email protected]