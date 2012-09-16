Копирайт на строительную тематику

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Закрыт29 заявок209 просмотров

Нужно 2 уникальных текста (от 98% уникальности) для "людей" на строительную тематику (бетон, жби) общим объёмом 4000-5000 знаков.

13 лет назад
4912
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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