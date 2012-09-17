Статья 2000 символов

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Название статьи: Помощь в подборе материалов.

Мы занимаемся ремонтом квартир и капитальным строительством, в статье нужно рассказать о том, что мы можем помочь подобрать стройматериалы. Необходимо объяснить почему человеку стоит прибегать к подобной помощи.

1. Он страхует себя от подделок

2. может получить дополнительную скидку и т.д.

Не упоминать в статье слово Компания. Мы не компания.

Сроки написания стать - чем быстрее тем лучше.