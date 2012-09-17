Нужны тексты для сайта ggmebel.ru

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Закрыт16 заявок197 просмотров

Нужен грамотный, ответственный автор, вникающий в суть и логично излагающий свои мысли.

оплата 2 у.е. за 1000 символов.

текст не должен быть спамным, ключевые слова по 1 разу достаточно употребить. Не надо в статье писать 100 раз "мебель".

Тексты от лица фирмы должны быть - т.е. продающие, а не просто вода какая то. На каждый текст 2-3 подзаголовка, характеризующих часть текста.

Желательно в некоторых статьях использовать перечисления.

1) http://ggmebel.ru/katalog/myagkaya-mebel - 2000 символов, слова -

итальянская мягкая мебель, мягкая элитная мебель, купить, в Москве, цена, мягкая мебель дорого, дорогая, купить элитную мягкую мебель, купить итальянскую мягкую мебель

2) http://ggmebel.ru/katalog/myagkaya-mebel/barokko - 2000 символов , слова - мягкая мебель в стиле барокко, купить, цена, в Москве, дорого, дорогое, элитный,

3) сюда - http://ggmebel.ru/ , нужен небольшой текст просто приветствие на сайте. 500 символов, слова - элитная мягкая мебель, барокко

Пишите сроки. Если понравится работать - буду сотрудничать и в дальнейшем регулярно.

13 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад
$5
2 дня

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад

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