Срочно написать статью 1500 знаков о мультиварке

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Завершен3 заявки173 просмотра

Стоимость и примеры жду от потенциальных исполнителей. Срок 1 час.

13 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Uill_Hanting
Елена 
52 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Спасибо огромное за оперативность и профессионализм.
Четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую как отличного заказчика и с удовольствием буду сотрудничать вновь.

Заявки фрилансеров

Uill_Hanting
Елена 
52 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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