Доброго времени суток, уважаемые заказчики!
С огромным удовольствием выполню для Вас следующие виды работ:
- обработка, редактирование, ретушь, коррекция цвета, изменение размера изображений и т.д.;
- разработка и изготовление flash, GIF и статичных баннеров.
Буду рада сотрудничеству!
Отзывы заказчиков
$30
9 баллов
11 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
задание было несложное, сделать баннер. Сделано в срок, без проблем. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое ТЗ и моментальная оплата! Рекомендую!
$20
10 баллов
11 лет назад
Всё сделано в точности с ТЗ и в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством довольна. Рекомендую!
$15
10 баллов
11 лет назад
Елена делала для нас баннер из 4-х слайдов. Отлично справилась с работой. Прекрасно понимает что от нее хочет клиент. Все здорово!
Ответный отзыв
Богдан отличный заказчик! С большим удовольствием продолжу сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации!
$40
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа. Правки внесены незамедлительно. Огромное спасибо, буду обращаться ещё=) +10
Ответный отзыв
Спасибо за проект, быструю оплату и отличный отзыв! Рекомендую! 10+!
Баннеры
5 отзывов
от $10
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