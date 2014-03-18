Uill_Hanting

Елена Uill_Hanting

 
52 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Доброго времени суток, уважаемые заказчики!

С огромным удовольствием выполню для Вас следующие виды работ:

- обработка, редактирование, ретушь, коррекция цвета, изменение размера изображений и т.д.;

- разработка и изготовление flash, GIF и статичных баннеров.

Буду рада сотрудничеству!

Отзывы заказчиков

Bondar495
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
9 баллов
11 лет назад
Нужно найти 2-3 картинки для главной страницы сайт
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Ответный отзыв
saler2007
Валерий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Сделать баннер на сайт
задание было несложное, сделать баннер. Сделано в срок, без проблем. Рекомендую.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ и моментальная оплата! Рекомендую!
Ответный отзыв
imgconsult
Андрей 
66 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Обработать картинки для слайдера
Всё сделано в точности с ТЗ и в срок! Рекомендую!
Сотрудничеством довольна. Рекомендую!
Ответный отзыв
energookna
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Баннер с 4-х слайдов
Елена делала для нас баннер из 4-х слайдов. Отлично справилась с работой. Прекрасно понимает что от нее хочет клиент. Все здорово!
Богдан отличный заказчик! С большим удовольствием продолжу сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
vakeks2
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Тексты на сайт
Отличная работа. Правки внесены незамедлительно. Огромное спасибо, буду обращаться ещё=) +10
Спасибо за проект, быструю оплату и отличный отзыв! Рекомендую! 10+!
Ответный отзыв
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Баннеры
5 отзывов
от $10
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