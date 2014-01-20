Собрать список организаций с рерайтом

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен26 заявок334 просмотра

Необходимо собрать список определенных организаций из интернета со следующими полям: название компании, контакты, сайт, описание.

Описанию необходимо сделать рерайт (макс 500 знаков).

Компаний ориентировачно около 100.

Жду от вас стоимость и сроки.

11 лет назад
nastya_on_line
Анастасия 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Uill_Hanting
Елена 
52 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$100
7 дней
Объем работы был достаточно большой, Елена все сделала в срок и качественно. Спасибо!
Анастасия! Большое спасибо Вам за проект, отличный отзыв и быструю оплату! Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

Uill_Hanting
Елена 
52 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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