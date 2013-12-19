Собрать логотипы с сайтов

Здравствуйте!

Имеется огромный список сайтов (несколько тысяч), нужно собрать логотипы компаний по этому списку. Редактировать и обрезать изображения не нужно, имя логотипу - порядковый номер.

Жду предложений по цене и срокам (например, за 1000 логотипов).

При успешном завершении проекта возможно дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.