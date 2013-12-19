Требуется заполнить сайт на wp контентом. Магазина сан. техники http://shopbathny.com/, контент брать https://www.homeandstone.com/ , скопировать фото, цену, описание и создать группы товаров.
Собрать логотипы с сайтов
Здравствуйте!
Имеется огромный список сайтов (несколько тысяч), нужно собрать логотипы компаний по этому списку. Редактировать и обрезать изображения не нужно, имя логотипу - порядковый номер.
Жду предложений по цене и срокам (например, за 1000 логотипов).
При успешном завершении проекта возможно дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
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