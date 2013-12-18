Для портала посвящённому татуировкам нужен контент менеджер на удалённую работу и сдельную З/П. Ищется человек для постоянного сотрудничества. Будет плюсом если вы сталкивались с татуировками в жизни. Суть ...
Оформить 6 карточек товара
Максимально красиво оформить карточку товара.
Залить фотки, инструкцию в раздел инструкция. Заполнить гарантию. Указать, что это ростест. (Пару кликов) Заполнить характеристики.
Указать комплектацию. Написать пару красивых строк для вступление в описании.
В описании, все так же красиво оформить как на офф сайте, с картинками и тд.
Будьте внимательны, они все разные.
http://dostavimtelefon.ru/home/household_goods/parogeneratory-723/parogenerator-laurastar-lift-pop-55836
http://dostavimtelefon.ru/home/household_goods/parogeneratory-723/parogenerator-laurastar-lift-white-55837
http://dostavimtelefon.ru/home/household_goods/parogeneratory-723/parogenerator-laurastar-lift-platinum-55835
http://dostavimtelefon.ru/home/household_goods/parogeneratory-723/parogenerator-laurastar-lift-original-red-55834
http://dostavimtelefon.ru/home/household_goods/parogeneratory-723/parogenerator-laurastar-lift-laurastar-lift-extra-taupe-55
http://dostavimtelefon.ru/home/household_goods/parogeneratory-723/parogenerator-laurastar-lift-black-55832
Инфу взять отсюда http://www.laurastar.ru/production/portable/
Оплата яндекс деньги только. opencart
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