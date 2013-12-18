Оформить 6 карточек товара

Максимально красиво оформить карточку товара.

Залить фотки, инструкцию в раздел инструкция. Заполнить гарантию. Указать, что это ростест. (Пару кликов) Заполнить характеристики.

Указать комплектацию. Написать пару красивых строк для вступление в описании.

В описании, все так же красиво оформить как на офф сайте, с картинками и тд.

Будьте внимательны, они все разные.

http://dostavimtelefon.ru/home/household_goods/parogeneratory-723/parogenerator-laurastar-lift-pop-55836

http://dostavimtelefon.ru/home/household_goods/parogeneratory-723/parogenerator-laurastar-lift-white-55837

http://dostavimtelefon.ru/home/household_goods/parogeneratory-723/parogenerator-laurastar-lift-platinum-55835

http://dostavimtelefon.ru/home/household_goods/parogeneratory-723/parogenerator-laurastar-lift-original-red-55834

http://dostavimtelefon.ru/home/household_goods/parogeneratory-723/parogenerator-laurastar-lift-laurastar-lift-extra-taupe-55

http://dostavimtelefon.ru/home/household_goods/parogeneratory-723/parogenerator-laurastar-lift-black-55832

Инфу взять отсюда http://www.laurastar.ru/production/portable/

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