Заполнить сайт контентом более 1000 позиций

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки148 просмотров

требуется заполнить сайт контентом магазина сан. техники http://shopbathny.com/, контент брать https://www.homeandstone.com/ , скопировать фото, цену, описание и создать группы товаров.

11 лет назад
volodj1991
Владимир 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

nikitatkach04
Никита 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$1
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно было работать, оплата в сроки и без задержек.

Заявки фрилансеров

nikitatkach04
Никита 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад