Нужно наполнить интернет-магазин спортивных тренажёров. Сайты поставщиков предоставляю. Нужно будет скопировать контент, проставить титл + проставить характеристики товаров в отдельных полях. Также добавить фотографии и видео, если есть. Система управления 1с битрикс. ...
Менеджер контроля качества обслуживания клиентов
Менеджер контроля качества обслуживания клиентов (удаленная работа)
Обязанности:
- Обзванивать уже состоявшихся покупателей с целью узнать качество работы продавца и службы доставки.
- Выборочный контроль телефонных переговоров продавцов с покупателями.
- Сбор и обработка статистики по отзывам покупателей в соцсетях, на сайте.
- Составление итоговых отчетов и формирование предложений начальству для повышения качества обслуживания.
Требования:
- Приятный женский голос с чистой дикцией.
- Свободное пользование компьютером и Интеренетом (скайп, icq, вконтакте, посковые системы)
Условия:
- Удаленная работа с занятостью на полный рабочий день.
- Предоставляется интернет-телефония.
- Оплата труда достойная, по результатам собеседования.
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