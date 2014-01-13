Менеджер контроля качества обслуживания клиентов (удаленная работа)

Обязанности:

- Обзванивать уже состоявшихся покупателей с целью узнать качество работы продавца и службы доставки.

- Выборочный контроль телефонных переговоров продавцов с покупателями.

- Сбор и обработка статистики по отзывам покупателей в соцсетях, на сайте.

- Составление итоговых отчетов и формирование предложений начальству для повышения качества обслуживания.

Требования:

- Приятный женский голос с чистой дикцией.

- Свободное пользование компьютером и Интеренетом (скайп, icq, вконтакте, посковые системы)

Условия:

- Удаленная работа с занятостью на полный рабочий день.

- Предоставляется интернет-телефония.

- Оплата труда достойная, по результатам собеседования.