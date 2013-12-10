Уважаемые фрилансеры! Нужно составить базу адресов емейл всех клиник и больниц (всех мед.учреждений где проводится стационарное лечение) РФ, Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран бывшего СССР. В формате: емейл, страна, ...
Наполнение сайта на Opencart .
Необходимо добавить на сайт около 250 товаров. Название, описание( с сохранением тегов, фотографий, но без чужих стилей ), атрибуты(характеристики), основное и доп. фото, цена.
Сайт источник http://www.hyundai-pp.ru/catalog/item/benzopila_x_360/
Заявки фрилансеров
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