Наполнение сайта на Opencart .

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Закрыт21 заявка176 просмотров

Необходимо добавить на сайт около 250 товаров. Название, описание( с сохранением тегов, фотографий, но без чужих стилей ), атрибуты(характеристики), основное и доп. фото, цена.

Сайт источник http://www.hyundai-pp.ru/catalog/item/benzopila_x_360/

Opencart
11 лет назад
Lansikk
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров