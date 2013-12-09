Нужен контент-менеджер

Для наполнения сайтов требуется контент-менеджер.

Сайты работают на joomla и WP

Что нужно делать:

- выложить присланную копирайтером статью;

- найти и вставить картинки, прописать для них alt и title (от 2 картинок на статью);

- найти и вставить видео с youtube.com по теме или близко к теме;

- прописать title, keywords, description (присылаются копирайтером вместе с текстом);

От вас требуется:

- знание основ html и css;

- базовые знания какого-нибудь графического редактора, умение обрезать, склеить, уменьшить, скомпоновать картинки;

- наличие вкуса для подбора качественных картинок;

- аккуратность, ответственность, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, умение подать статью в лучшем виде. Перфекционизм приветствуется.

Добавлять статьи необходимо минимум 2 раза в неделю.

Объем: 20-40 статей по 5–10 тыс. символов в неделю.

Оплата: 40 руб. за размещение одной статьи.