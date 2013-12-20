Контент менеджер на постоянку (удалённо)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт20 заявок471 просмотр

На постоянную удаленную работу требуется контент менеджер, саппорт

Требования:

1) Опыт работы с панелями управления различными CMS

2) Минимальные знания вёрстки

3) Минимальный уровень владения Photoshop или других графических редакторов, возможность обработать изображение наложить watermark

4) Кропотливость, граммотность

Желательно:

1) Опыт общения с клиентами

Задачи:

1) Наполнение

Обязанности:

1) Наполнение проектов в соответствии с ТЗ

2) Обработка заявок клиентов и размещение соответствующих материалов на обслуживаемых сайтах

3) Выдерживать сроки, сигнализировать о проблемах, если не возможно выполнить задачи в срок заранее

Условия:

Заработная плата 20 000 рублей в месяц

Гибкий график 5 дней в неделю по 8 часов

11 лет назад
hintuc
Руслан 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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