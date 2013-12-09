Публикация статей на сайт

Маргарита отлично справилась с работой. Быстро, качественно, без лишних вопросов. Кстати, по поводу вопросов. Когда у меня на сайте появилась техническая проблема, пока я думал, как ее решить, Маргарита самостоятельно (в течение пару минут) нашла решение. Прошлый фрилансер со мною спорил по этому поводу пол вечера. В-общем, за это вам, Маргарита, отдельное спасибо! Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.