Наполнить профиль на портале http://spb.blizko.ru/ Сделать все на примере конкурентов той же тематики. Тематика Натяжные потолки + окна пример http://lc-potolok.blizko.ru/ и http://alveraspb.pulscen.ru/ http://radugapotolkov.blizko.ru/ сделать ...
Публикация статей на сайт
Необходимо опубликовать готовые статьи на сайт (WordPress).
Каждая статья — примерно 1700–3000 знаков, количество — 10 штук.
Статьи предоставляю в формате .txt, при публикации нужно произвести форматирование — абзацы, подзаголовки, выделения и пр. Также необходимо найти в интернете тематическое изображение, слегка подредактировать его (уменьшить размер, обрезать вотемарки, подписи) и вставить в текст.
Более подробное Техническое Задание — во вложенном файле.
От исполнителя требуется:
Умение работать с админкой WordPress
Основы работы в графическом редакторе (Фотошоп или другой)
При подаче заявки указывайте, пожалуйста, стоимость вашей работы и время, за которое сможете выполнить задание.
Оплата: 100% постоплата на кошелек WMR
P.S. Данная работа НЕ единоразовая. Если сработаемся — обеспечу постоянными заказами.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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