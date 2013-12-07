Наполнение сайта

Добрый день каждому!

Есть готовый сайт на платформе WordPress. Необходимо долгосрочное его наполнение... текст, фото. Оформление. Придерживание имеющегося стиля.

Наполнение планируется производиться каждый день. Список слов и тем будут высылаться.

Обязателен опыт в написании текстов в соответствии с тематикой сайта - бухгалтерия.