Наполнение сайта

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Закрыт4 заявки368 просмотров

Добрый день каждому!

Есть готовый сайт на платформе WordPress. Необходимо долгосрочное его наполнение... текст, фото. Оформление. Придерживание имеющегося стиля.

Наполнение планируется производиться каждый день. Список слов и тем будут высылаться.

Обязателен опыт в написании текстов в соответствии с тематикой сайта - бухгалтерия.

WordPress
11 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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