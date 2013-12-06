Необходимо наполнить раздел "Архив журнала" на сайте издания за 11 лет. Всего выпусков журнала около 100 штук, в половине выпусков по 1 файлу, который нужно выложить, в половине - по 10 файлов. ...
Наполнение товарами сайта осетинские пироги
Сайт о-food.ru
в существующие осетинские пироги добавить состав.. можно с другого сайта. там их 30
30 составов 10$
+ добавить салаты и шашлыки и сладкие пироги (фото, минимальное описание, состав, цена оттуда где брали) 1$ за товар.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Приветствую, Нужен ответственный надежный человек, на постоянную основу (минимум месяц). Требуется ежедневный постинг объявлений на автомобильном сайте. Тексь подписи уже готовы. Несколько видов одписей. Нужно по заданным параметрам ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт11 лет назад
Motoya.ru В интернет магазин требуется контент-менеджер (заполнение карточек товаров) с расчетом на долгосрочное сотрудничество. - Грамотность и аккуратность, даже педантичность – обязательные условия. - Фотографии предоставим. - ...Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Наполнение сайта через Joomla, Drupal,WordPress аналогичными системами CMS. копирайт- , рерайт- , графика, изображение. Продвижение сайта в miralinks.ru, blogun.ru, sape.ru, GO Get Link и аналогичные ресурсах, seо-оптимизация. Оговариваем индивидуально стоимость наполнения, размещения, продвижения. ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Для сайта каталога необходимо собрать контактные данные интернет-магазинов - порядка 50 сайтов по списку, который предоставим. Какие данные нужны: 1. Адрес сайта 2. Телефон 3. Адрес почтовый 4. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Здравствуйте. Есть интернет магазин по продаже мобильных телефонов и прочей электроники - www.waltek.ru Его нужно наполнять определенными товарами. Я могу указывать наименования товаров для наполнения. Что требуется? - Оформление главной ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт http://бойцовские-клубы.рф/ необходимо наполнить контактную информацию клубов. Т.е. из каталога (предоставлю) копируем адрес, контакты и фото объекта вставляем на сайт. Процесс автоматизирован через форму "Добавить объект". Сроки, объем и оплату готов обсуждать по конкретным предложениям.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Перенести контент с одного интернет-магазина в другой интернет-магазин. Сайт на который будет переноситься контент - это Конструктор. Около 800-1000 товаров. Цена -3 рубля товар полностью. Можно копировать через html код. ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно разместить 2 статьи в Википедии. Контент имеется. С вас - опыт в этом деле. Нужно не просто разместить, а правильно оформить и проконтролировать успешный результат. ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $360
Строительному информационному сайту требуется контент менеджер. Обязанности: Поиск и обучение копирайтеров Проверка и корректировка текстов Постинг на сайт Требования: Грамотность! Быть на связи Skype ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт11 лет назад