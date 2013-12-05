Перенести контент с одного сайта на другой

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Закрыт18 заявок185 просмотров

Перенести контент с одного интернет-магазина в другой интернет-магазин. Сайт на который будет переноситься контент - это Конструктор. Около 800-1000 товаров.

Цена -3 рубля товар полностью. Можно копировать через html код.

Порядок работы.

Каждый день сдаете часть работы, мы ее проверяем и оплачиваем.

Во вложении подробности.

Цены выше указанной не рассматриваем.

HTML
11 лет назад
ainagul-erm
Айнагуль 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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