Необходимо наполнить раздел "Архив журнала" на сайте издания за 11 лет. Всего выпусков журнала около 100 штук, в половине выпусков по 1 файлу, который нужно выложить, в половине - по 10 файлов. ...
Перенести контент с одного сайта на другой
Перенести контент с одного интернет-магазина в другой интернет-магазин. Сайт на который будет переноситься контент - это Конструктор. Около 800-1000 товаров.
Цена -3 рубля товар полностью. Можно копировать через html код.
Порядок работы.
Каждый день сдаете часть работы, мы ее проверяем и оплачиваем.
Во вложении подробности.
Цены выше указанной не рассматриваем.
Заявки фрилансеров
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