Требуется контент менеджер, для публикации новостей по порталам. Тематика шоу-бизнес. НЕ написание, только публикация готового текста с фото. 25-30 порталов на 1 новость. 1 новость = 300 руб. Занимает 20-40 минут. В неделю 1-3 новости (может и больше). Порталы есть. Вам нужно только создать новую почту (или использовать свою) и зарегистрироваться на этих порталах 1 раз. Далее публикуете новость и собираете ссылки для отчета. Где нужно ждете ссылку после модерации. Ссылки мне потом оплата по факту. Первое время возможна предоплата 50% (2 новости, для "дружбы")

Оплата на карту сбера, qiwi или yandex money.