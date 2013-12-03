Требуется человек который бы занимался пополнением, редактированием товаров в интернет магазине. Описание + изображение. Работа поэтапная, постоянная. Оплата сдельная
Наполнить аккаунт AVITO
Загрузить фото и описание на авито.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов56 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый час, уважаемые фрилансеры! Ищу личного помощника. Суть работы - рассылка авторам подписных баз на сервисе smartressponder предложений по рекламе. Они о ней знают, сами многие ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
http://u7972867.isp.regruhosting.ru/Завершен11 лет назад
Добрый день, необходим контент-менеджер для работы над несколькими проектами и сотрудничества в дальнейшем. Первый из них – наполнение корпоративного сайта контентом + подготовка контента. Основные требования: ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно найти в интернете картинки отличного качества, сделать на них надпись и разместить Картинки для карточек товара интернет-магазина, тематика: принтеры, картриджи. 230 картинок для начала. Интересуют реальные сроки или, так сказать, выработка ...Завершен11 лет назад
Есть работа по переносу контента магазина виниловых наклеек в 300 – 350 товаров, который необходимо перенести на CMS Joomla. Перенести нужно полностью все: фото товаров, описание, цены, контентные страницы, ссылки те же поставить везде! Перенести ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт11 лет назад
Вам дается эталонный товар с заполненными свойствами задача: скопировать его,поменять 2-3 свойства, прикрепить фото (даем готовые) и создать 2-4 товарных предложений к нему (без свойств, только название и цена) Укажите в ...Завершен11 лет назад
Приветствую всех! Необходимо разместить объявления о продаже станков на тематических ресурсах и досках объявлений. В объявлении указать название, фото станка, модель, цена, телефоны компании, по возможности URL (любой - откр. ...Завершен11 лет назад
Нужен человек, который будет делать описания товара. Описания каждого товара 500 символов.Нужно ещё подобрать и вписывать в описания ключевики. Сайт http://bkshop.com.uaЗавершен11 лет назад
- $50
Приветствую уважаемые профессионалы! Нужен парсинг товаров с сайта поставщика кол-во от 500 до 1000. С последующей загрузкой на мой сайт (cms окстор)Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад