Разместить объявления на бесплатных досках

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Завершен3 заявки220 просмотров

Приветствую всех!

Необходимо разместить объявления о продаже станков на тематических ресурсах и досках объявлений.

В объявлении указать название, фото станка, модель, цена, телефоны компании, по возможности URL (любой - откр. или закр для индексации, можно текстом ссылки)

Объявления о разных моделях (товарных предложениях) можно размещать на одном и том же ресурсе.

Важно в подборе площадок - 1. тематические 2.трастовые и/или трафиковые ресурсы.

С удовольствие рассмотрю любые Ваши варианты ручного размещения ссылок на форумах, блогах и прочего профильного характера.

Жду Ваших предложений!

11 лет назад
centaur
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

LadyOlga
Ольга 
44 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Супер! Ольга порадовала меня оперативностью выполненного задания, а самое главное качеством - все сделано на высшем уровне, что встречается на веблансере все реже.. Всем рекомендую, буду продолжать плодотворно сотрудничать!
Хороший, вежливый, приятный заказчик! Сотрудничеством осталась довольна. Мои наилучшие рекомендации!!!

Заявки фрилансеров

LadyOlga
Ольга 
44 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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