Разместить объявления на бесплатных досках

Приветствую всех!

Необходимо разместить объявления о продаже станков на тематических ресурсах и досках объявлений.

В объявлении указать название, фото станка, модель, цена, телефоны компании, по возможности URL (любой - откр. или закр для индексации, можно текстом ссылки)

Объявления о разных моделях (товарных предложениях) можно размещать на одном и том же ресурсе.

Важно в подборе площадок - 1. тематические 2.трастовые и/или трафиковые ресурсы.

С удовольствие рассмотрю любые Ваши варианты ручного размещения ссылок на форумах, блогах и прочего профильного характера.

Жду Ваших предложений!