Необходимо наполнить статьями сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок366 просмотров

Нужно наполнить около 10 разделов сайта текстом, что бы он симпатично смотрелся, а также залить несколько статей в Новости сайта.

Текст написан, его надо только залить на сайт.

Сайт на Битрикс.

Заранее благодарен за конкретные предложения.

11 лет назад
inmillioner
Денис 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

laguna8
Ирина 
42 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$20
3 дня
Фрилансер справился на отлично!
Все хорошо. ТЗ ясное, оплата пришла вовремя.

Заявки фрилансеров

laguna8
Ирина 
42 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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