Необходимо наполнить статьями сайт.

Нужно наполнить около 10 разделов сайта текстом, что бы он симпатично смотрелся, а также залить несколько статей в Новости сайта.

Текст написан, его надо только залить на сайт.

Сайт на Битрикс.

Заранее благодарен за конкретные предложения.