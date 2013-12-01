Срочно добавить несколько изменений на сайт

Есть сайт http://yetihouse.ru/ Необходимо:

1. Добавить 3D-тур на главную, чуть чуть потеснив текст на главной (пример http://medovye-vodopady.ru/) Есть ссылка на я.диск 120 мб;

2. Добавить в подвале сайта колонку/полустраничку/продолжение подвала (ваши варианты) "отзывы", чтобы была премодерация, т. е. если отзыв не понравился - мы могли удалить/отредактировать его;

3. В разделе "питание", текст в заголовке - покрупнее шрифт сделать.

4. Должно быть все готово до 23.59 01.12.13.