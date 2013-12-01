Срочно добавить несколько изменений на сайт

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка220 просмотров

Есть сайт http://yetihouse.ru/ Необходимо:

1. Добавить 3D-тур на главную, чуть чуть потеснив текст на главной (пример http://medovye-vodopady.ru/) Есть ссылка на я.диск 120 мб;

2. Добавить в подвале сайта колонку/полустраничку/продолжение подвала (ваши варианты) "отзывы", чтобы была премодерация, т. е. если отзыв не понравился - мы могли удалить/отредактировать его;

3. В разделе "питание", текст в заголовке - покрупнее шрифт сделать.

4. Должно быть все готово до 23.59 01.12.13.

11 лет назад
T__kulov
Кулов 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexander_Mint
Александр 
31 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Работа Александра выполнена очень качественно и своевременно. Всегда он-лайн, всегда креативен.Раб был сотрудничеству с ним.
Очень ответственный и вежливый заказчик, с которым приятно работать. Четкая постановка задачи, никаких лишних дискуссий, приемлемые сроки и своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Alexander_Mint
Александр 
31 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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