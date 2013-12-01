Требуется на постоянную удаленную работу редактор для игрового портала. Требования: Интерес к игровой тематике Аккаунты на тематических форумах Коммуникабельность Обязанности: - ...
Срочно добавить несколько изменений на сайт
Есть сайт http://yetihouse.ru/ Необходимо:
1. Добавить 3D-тур на главную, чуть чуть потеснив текст на главной (пример http://medovye-vodopady.ru/) Есть ссылка на я.диск 120 мб;
2. Добавить в подвале сайта колонку/полустраничку/продолжение подвала (ваши варианты) "отзывы", чтобы была премодерация, т. е. если отзыв не понравился - мы могли удалить/отредактировать его;
3. В разделе "питание", текст в заголовке - покрупнее шрифт сделать.
4. Должно быть все готово до 23.59 01.12.13.
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