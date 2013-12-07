Наполнить каталог сайта на netcat

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Завершен7 заявок229 просмотров

Здравствуйте.

Нужно наполнить каталога сайта server-m.ru (cms netcat)

Данные нужно просто скопировать с другого сайта (структуру разделов каталога тоже взять оттуда же).

Некоторые параметры нужно будет скопировать в виде табличек характеристик формате html.

Там несколько сотен позиций каталога.

Могу предложить 5р. за позицию.

HTML
11 лет назад
seniorbart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

denisenko_viktor
Виктор 
52 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Виктор выполнил работу, как и договаривались. Все ок. Адекватный, ответственный исполнитель. Рекомендую к сотрудничеству.
Четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

denisenko_viktor
Виктор 
52 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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