Администратор на игровой портал

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок486 просмотров

Требуется на постоянную удаленную работу редактор для игрового портала.

Требования:

Интерес к игровой тематике

Аккаунты на тематических форумах

Коммуникабельность

Обязанности:

- Способствует продвижению и популяризации сайта в интернете.

- Разрабатывает и поддерживает основную концепцию сайта, вносит предложения по доработке концепции и содержания сайта, по введению нового сервиса для посетителей сайта.

- Просматривает все опубликованные на сайте документы и материалы, удаляет и редактирует материалы, не соответствующие общей концепции и правилам пользования сайтом.

- Осуществляет контроль за соблюдением посетителями правил пользования сайтом, а также иных обязательных требований, выдвинутых его создателями.

Следит за текстовым наполнением сайта, постоянным обновлением информации, для чего:

— осуществляет постоянное сотрудничество с авторами статей и материалов, размещенных на сайте;

— работает с внешними и внутренними источниками информации, осуществляет ее отбор для размещения на сайте;

— выполняет работу по структурированию рубрик будущего сайта (разделов сайта), подбору для них названий и определению характера их наполнения (с учетом выбранной концепции сайта) и периодичности обновления информации;

— подбирает источники информации для каждого раздела (материалы бумажных версий издательства, другие источники);

— вносит назревшие изменения в состав, наполнение, местоположение или название рубрик, разделов сайта;

— наполняет разделы соответствующей информацией, поддерживает обновления;

— следит за соблюдением графика обновления сайта;

— осуществляет поиск и отбор внешних авторов, кадровую политику в рамках своей компетенции;

— адаптирует все материалы к использованию в интернете (расстановка ссылок, иллюстрирование, добавление интерактивных возможностей, создание гипертекстов и т. д.).

- Контролирует соблюдение общего порядка в информационном поле сайта для удобства работы всех пользователей, этических и другим норм поведения, принятых в интернет-сообществах.

- Оказывает помощь авторам в оформлении публикуемых материалов.

- Выполняет работы по редактуре и корректуре материалов и их структурированию, включая дизайн оформления текстов, таблиц.

- Помещает на сайт только проверенную и согласованную с авторами информацию, при необходимости вносит правки, устраняет неточности.

- Участвует в художественном оформлении помещаемой на сайт информации совместно с веб-мастером.

- Исследует потребности и запросы посетителей сайта.

- Отслеживает работу конкурентов, то есть сайтов со схожей тематикой, концепцией и содержанием.

- Анализирует информацию, полученную от посетителей сайта, и с учетом технических возможностей и на основе полученной информации разрабатывает и внедряет новые сервисы, повышающие эффективность использования сайта потребителями.

- С учетом динамики рынка вносит изменения в работу сайта: меняет названия рубрик, их наполнение, местоположение, периодичность обновления или объем разных материалов в зависимости от их актуальности.

- Ежемесячно составляет отчеты об изменениях, внесенных в структуру сайта, причинах данных изменений (если они есть), их целях.

- Ведет статистику прошедших изменений за месяц (сколько чего добавлено), соблюдения сроков, составляет отчет о причинах их несоблюдения.

Оставляйте вашу заявку и желаемый оклад. Проект на начальной стадии (дизайн, веркстка, программирование). Контент отсутствует, необходимо будет наполнить материалом.

11 лет назад
chelgrey
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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