Добрый день. Необходимо перенести всю информацию (скопировать) с одного сайта на наш сайт. Адрес сайта с которого копировать во вложении. Цена и сроки?
Администратор на игровой портал
Требуется на постоянную удаленную работу редактор для игрового портала.
Требования:
Интерес к игровой тематике
Аккаунты на тематических форумах
Коммуникабельность
Обязанности:
- Способствует продвижению и популяризации сайта в интернете.
- Разрабатывает и поддерживает основную концепцию сайта, вносит предложения по доработке концепции и содержания сайта, по введению нового сервиса для посетителей сайта.
- Просматривает все опубликованные на сайте документы и материалы, удаляет и редактирует материалы, не соответствующие общей концепции и правилам пользования сайтом.
- Осуществляет контроль за соблюдением посетителями правил пользования сайтом, а также иных обязательных требований, выдвинутых его создателями.
Следит за текстовым наполнением сайта, постоянным обновлением информации, для чего:
— осуществляет постоянное сотрудничество с авторами статей и материалов, размещенных на сайте;
— работает с внешними и внутренними источниками информации, осуществляет ее отбор для размещения на сайте;
— выполняет работу по структурированию рубрик будущего сайта (разделов сайта), подбору для них названий и определению характера их наполнения (с учетом выбранной концепции сайта) и периодичности обновления информации;
— подбирает источники информации для каждого раздела (материалы бумажных версий издательства, другие источники);
— вносит назревшие изменения в состав, наполнение, местоположение или название рубрик, разделов сайта;
— наполняет разделы соответствующей информацией, поддерживает обновления;
— следит за соблюдением графика обновления сайта;
— осуществляет поиск и отбор внешних авторов, кадровую политику в рамках своей компетенции;
— адаптирует все материалы к использованию в интернете (расстановка ссылок, иллюстрирование, добавление интерактивных возможностей, создание гипертекстов и т. д.).
- Контролирует соблюдение общего порядка в информационном поле сайта для удобства работы всех пользователей, этических и другим норм поведения, принятых в интернет-сообществах.
- Оказывает помощь авторам в оформлении публикуемых материалов.
- Выполняет работы по редактуре и корректуре материалов и их структурированию, включая дизайн оформления текстов, таблиц.
- Помещает на сайт только проверенную и согласованную с авторами информацию, при необходимости вносит правки, устраняет неточности.
- Участвует в художественном оформлении помещаемой на сайт информации совместно с веб-мастером.
- Исследует потребности и запросы посетителей сайта.
- Отслеживает работу конкурентов, то есть сайтов со схожей тематикой, концепцией и содержанием.
- Анализирует информацию, полученную от посетителей сайта, и с учетом технических возможностей и на основе полученной информации разрабатывает и внедряет новые сервисы, повышающие эффективность использования сайта потребителями.
- С учетом динамики рынка вносит изменения в работу сайта: меняет названия рубрик, их наполнение, местоположение, периодичность обновления или объем разных материалов в зависимости от их актуальности.
- Ежемесячно составляет отчеты об изменениях, внесенных в структуру сайта, причинах данных изменений (если они есть), их целях.
- Ведет статистику прошедших изменений за месяц (сколько чего добавлено), соблюдения сроков, составляет отчет о причинах их несоблюдения.
Оставляйте вашу заявку и желаемый оклад. Проект на начальной стадии (дизайн, веркстка, программирование). Контент отсутствует, необходимо будет наполнить материалом.
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