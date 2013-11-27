Интернет-магазин сантехники(смесители, раковины, душевые кабины) santehnika-mall.ru. Необходимо наполнить сайт товаром исходя из прайс-листа, редактирование текста описания, добавление фотографий. Периодическая корректировка стоимости товара
Поиск информации по стройматериалам
Собрать базу карьеров, перевалок, площадок, заводов торгующих щебнем, песком, гравием, пгс, керамзитом, грунтом, пескогрунтом, торфом, бутовым камнем на самовывоз.
Расположение Москва, Московская область и соседние области (Тверская, Ярославская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Смоленская).
Более подробное задание с образцом отчета вышлю в личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо довести до ума сайты на Joomla в соответствии с ТЗ Сат вот этот: http://u7972867.isp.regruhosting.ru/ В основном работа с контентом второй: http://alextrapeznikova.ru/Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо заполнит каталог на Host CMS. Данные брать из ПДФ документа и вставлять картинку на сайт, текстовые данные из документа оформлять в таблицу. Указывайте стоимость Ваших услуг.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется: Математический склад ума, хорошая оценка по геометрии (или высшей математике) Особенно рассматриваем людей с опытом работы в создании сайтов Опыт работы в сфере IT ( НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН) все равно всех будем ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт мебели на Wordpresse, необходимо с сайта поставщика скачивать фото и выкладывать фотографии на сайт (товарные позиции) с заполнением произвольных полей, необходимо знание html-разметки. Пока работа периодическая, в будущем возможно больше проектов. ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть интернет-магазин на Opencart CMS www_aromastore_kz У нас есть старый сайт, из которого нужно взять всю информацию и скопировать на новый. Старый сайт www_zinar_kz. Даю админку в Opencart. Копируете описание, копируете картинку, ...Завершен11 лет назад
- $300
Нужен человек для постинга на игровые сайты, софтовые. Условия: 1. Рерайт описаний обязателен 2. Выполнением нормы (в среднем 20 материалов в день, выходной суббота, воскресенье) 3. Знать хорошо тематику игр, софта ...Завершен11 лет назад
- $15
Требуется заполнить карточки товара: наименование, теги, описание, фотографии, количество, цена, сопутствующие товары, связи, привязка к категориям. Информация для работы предоставляется в виде таблицы Excel. Также нужно будет по артикулу смотреть фото товаров ...Завершен11 лет назад
Нужно добавить товары из двух каталогов поставщика. Ссылки на источник и образец заполнения во вложении. По завершению наполнения закажем еще 5-6 аналогичных каталогов. Так же возможно долгосрочное сотрудничество ...Завершен11 лет назад
- $500
Нужно наполнять сайт статьями, видео и скриншотами с примерами. Для видео нужно будет сделать текстовые описания того, что отображается на видео. Исполнитель должен хорошо разбираться в данное области либо иметь огромное желание учиться этому попутно ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад