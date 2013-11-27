Поиск информации по стройматериалам

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки165 просмотров

Собрать базу карьеров, перевалок, площадок, заводов торгующих щебнем, песком, гравием, пгс, керамзитом, грунтом, пескогрунтом, торфом, бутовым камнем на самовывоз.

Расположение Москва, Московская область и соседние области (Тверская, Ярославская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Смоленская).

Более подробное задание с образцом отчета вышлю в личку.

11 лет назад
k9267
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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