Заполнить карточки товаров в интернет-магазине

Требуется заполнить карточки товара: наименование, теги, описание, фотографии, количество, цена, сопутствующие товары, связи, привязка к категориям.

Информация для работы предоставляется в виде таблицы Excel. Также нужно будет по артикулу смотреть фото товаров на сайте производителя, убирать с них (стирать) ссылку на сайт и прикреплять к карточке. Данное действие согласовано с производителем (с которым заключен договор) и не является нарушением авторских прав.

Интернет-магазин работает на Opencart. Товаров будет около 100 позиций, не больше.