Необходимо довести до ума сайты на Joomla в соответствии с ТЗ Сат вот этот: http://u7972867.isp.regruhosting.ru/ В основном работа с контентом второй: http://alextrapeznikova.ru/
Заполнить карточки товаров в интернет-магазине
Требуется заполнить карточки товара: наименование, теги, описание, фотографии, количество, цена, сопутствующие товары, связи, привязка к категориям.
Информация для работы предоставляется в виде таблицы Excel. Также нужно будет по артикулу смотреть фото товаров на сайте производителя, убирать с них (стирать) ссылку на сайт и прикреплять к карточке. Данное действие согласовано с производителем (с которым заключен договор) и не является нарушением авторских прав.
Интернет-магазин работает на Opencart. Товаров будет около 100 позиций, не больше.
Выбранный исполнитель
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