Заполнить карточки товаров в интернет-магазине

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен15 заявок256 просмотров

Требуется заполнить карточки товара: наименование, теги, описание, фотографии, количество, цена, сопутствующие товары, связи, привязка к категориям.

Информация для работы предоставляется в виде таблицы Excel. Также нужно будет по артикулу смотреть фото товаров на сайте производителя, убирать с них (стирать) ссылку на сайт и прикреплять к карточке. Данное действие согласовано с производителем (с которым заключен договор) и не является нарушением авторских прав.

Интернет-магазин работает на Opencart. Товаров будет около 100 позиций, не больше.

Opencart
11 лет назад
Savage_woman
Наталья 
41 год
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

lewuk1983
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Исполнитель оперативно вносил изменения, работать было приятно и удобно. Нареканий никаких, рекомендую.
Доволен работой с этим заказчиком. рекомендую

Заявки фрилансеров

lewuk1983
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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