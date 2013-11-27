Веб-студия ищет человека, который будет размещать на наших сайтах готовые статьи. У нас множество сайтов разнообразной тематики. Движки: в основном Wordpress и DLE (есть сайты на NetCat, Joomla и др.) ...
Контент-менеджер на полный рабочий день + SMO/SMM
Ищу сотрудницу на полный рабочий день на должность контент-менеджера по наполнению и ведению сайта на мебельную тематику, кроме того, может быть понадобится ведение социальных сетей (если не умеете, научим).
Работа постоянная, каждый день, кроем выходных. Работа удаленная, у себя на дому.
Требуется именно девушка из Украины (Оплата работы только через Приват24).
8-10 часовой рабочий день. Оплата раз в неделю. Заработная плата 20 грн в 1 час. (оплата возможна ежедневно)
Параллельная работа исключена. Нужен работник которому можно доверять, ответственный и честный во всех отношениях.
Если у Вас есть другие проекты, эта работа Вам не подойдет.
Что нужно уметь:
Знание основ Photoshop (уметь редактировать фотографии, в основном размер и четкость фото).
Знание HTML (не глабальное, поверхностное)
Знание Microsoft Office (в частности Excel, так как работа с прайсами)
Поверхностное знание социальных сетей (как создаются страницы в Facebook, Vkontakte, Twitter, Youtube)
Вообще нужен не профессионал а человек который готов обучаться.
Много работы будет самостоятельной, т.е. нужно будет проявлять воображение и инициативу.
В основном работа по наполнению контента на сайт (выставление новых товаров, правка цен, правка описания, редактирование фотографий и т.д.)
Возраст от 20 лет и старше....
Мобильный номер телефона и быстрый интернет обязателен.
Город проживания значения не имеет.
Общение по телефону, Скайпу или по WhatsApp
В конце рабочего дня отчеты по почте.
Извиняюсь что все в куче, зато от души.
Работаем в удовольствие, без "напряга", доброжелательны и неконфликтные.
Остальное при переписке
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Интернет магазин торгового оборудования, необходимо будет завести на этот сайт около 2000 наименований товаров. Картинки мы предоставляем, текст есть. Сайт на Битриксе. Нужно несколько человек, тк в проекте несколько сайтов. Заведение одной карточки товара ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разработать макет письма для рекламной рассылки на адреса mail.ru и yandex.ru на подобии рассылки писем от компании vigoda.ru (образец во вложении). Клиент должен видеть письмо сразу, все письмо должно читаться сразу не открывая ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Создаем почту. Создаем аккаунт на доске объявлений. Публикуем объявление с фото (объявление придумываем сами по шаблону, изображение товара ищем в сети). Скидываем мне почту + пароль к почте + ссылку на объявление. Оплачиваю поштучно. ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно спарсить 10к товаров с магазина focalp.... (название, описание, фото, цена) по категориям "Consumer electronics, Computers&Networking" и занести в базу магазина на tomatocart можете использовать каталог лоадер или др парсеры на ваше ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется оформить каталог товаров интернет-магазина элитной косметики. Есть сайт поставщика с описанием и изображением. Товары в каталог уже загружены. около 200 позиций. Сайт на Битриксе.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно добавлять товары с сайта поставщика с рерайтом описания. Категория - автомобильная электроника, в частности видеорегистраторы. Нужен человек разбирающийся в параметрах товара, чтобы сделать хорошее описание к товару. Админка shopcmsНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
Главная идея: 5 декабря проходит выставка, к которой на сайте нужно создать как можно больше товаров. После выставки так же будет много работы по наполнению, но это уже не будет настолько срочным. ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист для заполнения карточки товара: название, теги, описание (порядка 600 символов, берется с сайта производителя), 1 фото, сопутствующие товары, связи, атрибуты. Интернет-магазин косметики, товаров будет порядка 600.Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт11 лет назад
Для размещения статей на сайте нужен контентщик. Еще лучше - если и редактор по совместительству. Задача: Размещение написанного копирайтером материала на сайте, WP, подбор картинок. Оплата: ...Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт11 лет назад