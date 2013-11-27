Контент-менеджер на полный рабочий день + SMO/SMM

Ищу сотрудницу на полный рабочий день на должность контент-менеджера по наполнению и ведению сайта на мебельную тематику, кроме того, может быть понадобится ведение социальных сетей (если не умеете, научим).

Работа постоянная, каждый день, кроем выходных. Работа удаленная, у себя на дому.

Требуется именно девушка из Украины (Оплата работы только через Приват24).

8-10 часовой рабочий день. Оплата раз в неделю. Заработная плата 20 грн в 1 час. (оплата возможна ежедневно)

Параллельная работа исключена. Нужен работник которому можно доверять, ответственный и честный во всех отношениях.

Если у Вас есть другие проекты, эта работа Вам не подойдет.

Что нужно уметь:

Знание основ Photoshop (уметь редактировать фотографии, в основном размер и четкость фото).

Знание HTML (не глабальное, поверхностное)

Знание Microsoft Office (в частности Excel, так как работа с прайсами)

Поверхностное знание социальных сетей (как создаются страницы в Facebook, Vkontakte, Twitter, Youtube)

Вообще нужен не профессионал а человек который готов обучаться.

Много работы будет самостоятельной, т.е. нужно будет проявлять воображение и инициативу.

В основном работа по наполнению контента на сайт (выставление новых товаров, правка цен, правка описания, редактирование фотографий и т.д.)

Возраст от 20 лет и старше....

Мобильный номер телефона и быстрый интернет обязателен.

Город проживания значения не имеет.

Общение по телефону, Скайпу или по WhatsApp

В конце рабочего дня отчеты по почте.

Извиняюсь что все в куче, зато от души.

Работаем в удовольствие, без "напряга", доброжелательны и неконфликтные.

Остальное при переписке