AronovAnton

Антон AronovAnton

 
52 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Администратор сайтов на мебельные тематики.

Работаю со всеми. Стараюсь давать грамотное и исчерпывающее Т.З.

  • Контент-менеджер на полный рабочий день + SMO/SMM

    $350

    Ищу сотрудницу на полный рабочий день на должность контент-менеджера по наполнению и ведению сайта на мебельную тематику, кроме того, может быть понадобится ведение социальных сетей (если не умеете, научим). Работа постоянная, каждый день, кроем ...

    HTML
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер на полный рабочий день + SMO/SMM

    $500

    Ищу сотрудницу на полный рабочий день на должность контент-менеджера по наполнению и ведению сайта на мебельную тематику, кроме того, может быть понадобится ведение социальных сетей (если не умеете, научим). Работа постоянная, каждый день, кроем ...

    HTML
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание текстов и рерайтинг новостей для портала

    Требуется специалист, (можно начинающий), обязательно девушка из Украины по написанию текстов, копирайту и рерайту, желательно все в одном лице)))). Почему из Украины, потому что сам из Киева, удобней вести расчеты. Задание: наполнение небольшого ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн шапки и футтера сайта/портала

    Требуется создание дизайна сайта (городского портала) на примере вот этого блога http://isif-life.ru/ Сайт на WordPress, тематика ГОРОДСКОЙ ПОРТАЛ одного Южного города. ТЗ будет отправлено на почту после договоренности о сотрудничестве. Просьба предложить ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продающий контент для сайта шкафы купе в Москве

    Нужны продающие тексты!!!!!!!!!!!! Нужно создать и заполнить все страницы на сайте по мебельной тематике, в частности шкафы купе в Москве. Начать можно будет со страницы F.A.Q пример заполнения вышлю, потом нужно будет самостоятельно ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Съемка и обработка видео и фотографий с выставки

    $300

    Подходит только для Москвичей. Потому что выставка в Москве. Нужно сделать фотосесию и снять видео одного участника мебельной выставки которая пройдет в Москве с 17 по 20 мая в Крокус Экспо. Всю эту ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Задание для специалиста по WebAsyst Shop-Script

    $300

    Нужен специалист по WebAsyst Shop-Script который хорошо разбирается в данном движке, есть опыт и портфолио. Задание: 1. Установить на Российский хостинг TimeWeb сам WebAsyst и подготовить его к работе, сделать все необходимые подготовительные ...

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скопировать сайт

    $1500

    Сделать копию сайта www.stolzen.pl. на движке WebAsyst или другом, можно советовать. Копия касается дизайна, стилистики. Наполнение будет оригинальным, своим. Нужен сайт под ключ, с наполнением контента и работой по оптимизации самого движка WebAsyst, ...

    Webasyst
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приватный проект для Яцкевич Мирон Михайлович

    $60

    Создать и наполнить сайт на тему кондиционирования. Сайт нужен информационный с фотографиями и статьями. Обязательна SEO оптимизация. На сайте будет представлен обзор двух моделей японских бытовых кондиционеров. Сайт должен быть продающим, по крайней мере "продвинуть" ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

mirekua
50 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Яцкевич Мирон Михайлович
Отличный заказчик
Было задание создать сайт визитку на тему кондиционирования. Задание было выполнено в срок, все пожелания были учтены. Исполнитель всегда был на связи, реагировал очень моментально. Кроме создания сайта он проделал еще огромную работу по подготовке текстов и обработке фотографий. Так же исполнитель взял на себя работу по поиску оптимального хостинга и провел работы по выкладыванию сайта на хостинг. Работой остался очень доволен. Буду сотрудничать и в дальнейшем.
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bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Безлепкиной
Антон, спасибо за сотрудничество! Рекомендую Вас как заказчика.
Вот такое было задание по наполнению контентом сайта на мебельную тематику: Обработка фотографий в трех вариантах, подготовка описания к элементам, "заливка" товаров в движок сайта, тестирование и подготовка отчета о проделанной работе. Задание было выполнено ОТЛИЧНО и в срок. Подходом к работе остался доволен. Приятно работать с профессионалом. С Уважением, Антон Аронов.
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