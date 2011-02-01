AronovAnton

Ищу сотрудницу на полный рабочий день на должность контент-менеджера по наполнению и ведению сайта на мебельную тематику, кроме того, может быть понадобится ведение социальных сетей (если не умеете, научим). Работа постоянная, каждый день, кроем ...
Работаю со всеми. Стараюсь давать грамотное и исчерпывающее Т.З.
- $350Интернет-магазины10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Ищу сотрудницу на полный рабочий день на должность контент-менеджера по наполнению и ведению сайта на мебельную тематику, кроме того, может быть понадобится ведение социальных сетей (если не умеете, научим). Работа постоянная, каждый день, кроем ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист, (можно начинающий), обязательно девушка из Украины по написанию текстов, копирайту и рерайту, желательно все в одном лице)))). Почему из Украины, потому что сам из Киева, удобней вести расчеты. Задание: наполнение небольшого ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется создание дизайна сайта (городского портала) на примере вот этого блога http://isif-life.ru/ Сайт на WordPress, тематика ГОРОДСКОЙ ПОРТАЛ одного Южного города. ТЗ будет отправлено на почту после договоренности о сотрудничестве. Просьба предложить ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужны продающие тексты!!!!!!!!!!!! Нужно создать и заполнить все страницы на сайте по мебельной тематике, в частности шкафы купе в Москве. Начать можно будет со страницы F.A.Q пример заполнения вышлю, потом нужно будет самостоятельно ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен дизайн главной страницы сайта на мебельную тематику, в частности шкафы купе в Москве. Можно по отдельности, логотип а потом сайт или все вместе. Примеры как бы хотелось, вышлю.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Подходит только для Москвичей. Потому что выставка в Москве. Нужно сделать фотосесию и снять видео одного участника мебельной выставки которая пройдет в Москве с 17 по 20 мая в Крокус Экспо. Всю эту ...Фотосъемка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $300
Нужен специалист по WebAsyst Shop-Script который хорошо разбирается в данном движке, есть опыт и портфолио. Задание: 1. Установить на Российский хостинг TimeWeb сам WebAsyst и подготовить его к работе, сделать все необходимые подготовительные ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1500
Сделать копию сайта www.stolzen.pl. на движке WebAsyst или другом, можно советовать. Копия касается дизайна, стилистики. Наполнение будет оригинальным, своим. Нужен сайт под ключ, с наполнением контента и работой по оптимизации самого движка WebAsyst, ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $60
Создать и наполнить сайт на тему кондиционирования. Сайт нужен информационный с фотографиями и статьями. Обязательна SEO оптимизация. На сайте будет представлен обзор двух моделей японских бытовых кондиционеров. Сайт должен быть продающим, по крайней мере "продвинуть" ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Добавить новые товары на сайт по мебельной тематике.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад