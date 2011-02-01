AronovAnton

Было задание создать сайт визитку на тему кондиционирования. Задание было выполнено в срок, все пожелания были учтены. Исполнитель всегда был на связи, реагировал очень моментально. Кроме создания сайта он проделал еще огромную работу по подготовке текстов и обработке фотографий. Так же исполнитель взял на себя работу по поиску оптимального хостинга и провел работы по выкладыванию сайта на хостинг. Работой остался очень доволен. Буду сотрудничать и в дальнейшем.