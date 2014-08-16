Уважаемые фрилансеры, очень сжатые сроки, необходим интернет магазин кмс в виде опенкарт и причего не предлогать, нужен интересный двиг и интересный дизайн
Контент-менеджер на полный рабочий день + SMO/SMM
Ищу сотрудницу на полный рабочий день на должность контент-менеджера по наполнению и ведению сайта на мебельную тематику, кроме того, может быть понадобится ведение социальных сетей (если не умеете, научим).
Работа постоянная, каждый день, кроем выходных. Работа удаленная, у себя на дому.
Требуется именно девушка из Украины (Оплата работы только через Приват24).
8-10 часовой рабочий день. Оплата раз в неделю. Заработная плата 20-25 грн в 1 час. (оплата возможна ежедневно)
Параллельная работа исключена. Нужен работник которому можно доверять, ответственный и честный во всех отношениях.
Если у Вас есть другие проекты, эта работа Вам не подойдет.
Что нужно уметь:
Знание основ Photoshop (уметь редактировать фотографии, в основном размер и четкость фото).
Знание HTML (не глабальное, поверхностное)
Знание Microsoft Office (в частности Excel, так как работа с прайсами)
Поверхностное знание социальных сетей (как создаются страницы в Facebook, Vkontakte, Twitter, Youtube)
Вообще нужен не профессионал а человек который готов обучаться.
Много работы будет самостоятельной, т.е. нужно будет проявлять воображение и инициативу.
В основном работа по наполнению контента на сайт (выставление новых товаров, правка цен, правка описания, редактирование фотографий и т.д.)
Возраст от 20 лет и старше....
Мобильный номер телефона и быстрый интернет обязателен.
Город проживания значения не имеет.
Общение по телефону, Скайпу или по WhatsApp
В конце рабочего дня отчеты по почте.
Извиняюсь что все в куче, зато от души.
Работаем в удовольствие, без "напряга", доброжелательны и неконфликтные.
Остальное при переписке
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