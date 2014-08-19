Интернет магазин автозапчастей

Здравствуйте! Нужно в адмике во вкладке "Продажи/Заказы" при добавлении заказа добавить поле для ввода абсолютной скидки. Она должна уменьшать Общий заказ, а так-же учитываться в Пунктах "Пользователи", "Отчеты/Продажи/Заказы" и "Отчеты/Товары/Прибыльность". ...