Интернет магазин автозапчастей

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен4 заявки125 просмотров

Уважаемые фрилансеры, очень сжатые сроки, необходим интернет магазин кмс в виде опенкарт и причего не предлогать, нужен интересный двиг и интересный дизайн

Opencart
11 лет назад
dewell
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vitalywebb
Виталий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад
$300
8 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

vitalywebb
Виталий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад