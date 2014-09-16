Надо поправить текущую тему, чтобы везде все показывалось, как в стандартной, т.е. правильно сделать хуки + секции нужные внести. Плюс прикрутить paypal и сделать чтоб работал заказ. Версия последняя.
Доработки интернет-магазина OpenCart
Делаем интернет-магазин автозапчастей, сайт уже на домене autozaps.ru
Необходимо провести итоговые доработки и запустить сайт в работу
Список необходимых доработок.
1. Подключить он-лайн каталоги
2. Настроить проценку из каталогов к поставщику
3. Переименовать «регистрацию» в «личный кабинет»
4. Сделать номер телефона в шапке сайта крупнее.
5. Сделать поиск по номеру детали
6. Реализовать покупку в 1 клик
7. Прописать марки авто в меню слева
8. Подключить и настроить jivosite
9. Подключить и настроить Робокассу
10. Отредактировать кнопки в верхнем поле меню
11. Добавить бренды автопроизводителей привязанные к каталогам в виде карусели
12. Прикрутить шины/диски с autopiter.ru
13. Добавить в админку возможность регулирования наценки по поставщику.
14. Добавить в шапку сайта город.
15. Добавить на сайт отзывы о магазине
16. Пройтись по всему сайту откорректировать либо убрать инфу со страниц
17. Отредактировать нижнее меню сайта
Интересны предложения сразу с бюджетной оценкой данных доработок.
Все детали могут обсуждаться в процессе работы, рассматриваем долгосрочное сотрудничество.
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