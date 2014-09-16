Доработки интернет-магазина OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен6 заявок199 просмотров

Делаем интернет-магазин автозапчастей, сайт уже на домене autozaps.ru

Необходимо провести итоговые доработки и запустить сайт в работу

Список необходимых доработок.

1. Подключить он-лайн каталоги

2. Настроить проценку из каталогов к поставщику

3. Переименовать «регистрацию» в «личный кабинет»

4. Сделать номер телефона в шапке сайта крупнее.

5. Сделать поиск по номеру детали

6. Реализовать покупку в 1 клик

7. Прописать марки авто в меню слева

8. Подключить и настроить jivosite

9. Подключить и настроить Робокассу

10. Отредактировать кнопки в верхнем поле меню

11. Добавить бренды автопроизводителей привязанные к каталогам в виде карусели

12. Прикрутить шины/диски с autopiter.ru

13. Добавить в админку возможность регулирования наценки по поставщику.

14. Добавить в шапку сайта город.

15. Добавить на сайт отзывы о магазине

16. Пройтись по всему сайту откорректировать либо убрать инфу со страниц

17. Отредактировать нижнее меню сайта

Интересны предложения сразу с бюджетной оценкой данных доработок.

Все детали могут обсуждаться в процессе работы, рассматриваем долгосрочное сотрудничество.

Opencart
11 лет назад
oleginho5
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

den4uk1983
Виктор 
42 года
11 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
11 лет назад
$31
1 день
Отлично решили не стандартную задачу, отличное качество работы, регулярные отчёты о промежуточных стадиях проекта, постоянная доступность. Рекомендую к сотрудничеству!
Понимание сути работы програмиста. Оператисная оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

den4uk1983
Виктор 
42 года
11 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
11 лет назад

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