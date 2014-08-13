Нужны некоторые доработки в Magento

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки116 просмотров

Нужно произвести следующие изменения в Magento:

У каждого товара добавить спецификации (параметр = значение), и ключевые преимущества (текстовые строки).

Должен быть специальный скрипт, который каталог товаров со всеми этими параметрами будет выдавать в формате JSON (для мобильных приложений).

Изменить структуру продукции: сейчас есть категория, в ней лежат товары, нужно добавить подкатегорию.

Изменить структуру URL страниц товаров чтобы были в духе /категория/подкатегория/товар.

Срок сжатый.

Magento
11 лет назад
espspb
Андрей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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