Нужны некоторые доработки в Magento

Нужно произвести следующие изменения в Magento:

У каждого товара добавить спецификации (параметр = значение), и ключевые преимущества (текстовые строки).

Должен быть специальный скрипт, который каталог товаров со всеми этими параметрами будет выдавать в формате JSON (для мобильных приложений).

Изменить структуру продукции: сейчас есть категория, в ней лежат товары, нужно добавить подкатегорию.

Изменить структуру URL страниц товаров чтобы были в духе /категория/подкатегория/товар.

Срок сжатый.