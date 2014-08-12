Доработка интернет-магазина на Shop-Script 5

В табличном варианте вывода страницы каталога добавить миниатюры картинок товара, если они есть. Вывести артикул ,добавить вывод еще одного реквизита товара , загруженного из 1с. Поправить верстку страницы корзины- сделать меньше отступы между строками, так же как и в накладной должны выводится товар единица цена количество сумма и сумма и количество общие. Убрать переход со страницы при нажатии на кнопку "ENTER.

В дальнейшем вносить доработки на постоянной основе( планируется усложнение функционала по мере работы).

http://магазин.твойберег.рф/