Здравствуйте ! Нужно натянуть/запрограммировать уже готовую верстку на одну из выбранных CMS: Bitrix, ModX, Drupal, Magento (или другая любая малоизвестная CMS которая хорошо справится с функционалом). Самописные движки сейчас не интересуют. ...
Доработка интернет-магазина на Shop-Script 5
В табличном варианте вывода страницы каталога добавить миниатюры картинок товара, если они есть. Вывести артикул ,добавить вывод еще одного реквизита товара , загруженного из 1с. Поправить верстку страницы корзины- сделать меньше отступы между строками, так же как и в накладной должны выводится товар единица цена количество сумма и сумма и количество общие. Убрать переход со страницы при нажатии на кнопку "ENTER.
В дальнейшем вносить доработки на постоянной основе( планируется усложнение функционала по мере работы).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3000Интернет-магазины39 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен человек, который может помочь разблокировать интернет-магазин на Я.Маркете.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сайт на 1С-Битрикс. В меню построенном из инфоблока "Каталог" нужно сделать чтобы не отображался определенный пункт меню. Один из вариантов решения: Сделать разделу свойство типа "Да/нет". Например "Скрыть из меню". Далее собрать самому массив AMenuLinks ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт11 лет назад
В интернет магазине shop.multi-media.com.ua необходимо доработать следующие вещи : 1. Дописать для товаров возможность генерировать уникальные коды по источникам. 2. Дописать многоуровневое меню каталога товаров. 3. Оптимизировать синхронизацию ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Рип шаблона для digiseller steam-account_ru с сохранением функционала или доработка моего шаблона.. Задание для тех кто работал с digiseller.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется работник для ряда заданий (работы на 2 дня) для интернет-магазина на CMS VamShopИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть интернет-магазин на PrestaShop. На нем подключено три языка: русский, украинский и английский. Основная задача. В url русской версии не должно быть префикса /ru/. При настройке столкнулись со следующей проблемой: ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
нужен полный аналог интернет магазина 220-volt с админкой и товарами. указываете суммуИнтернет-магазины17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
нужен полный аналог интернет магазина 220-volt с админкой и товарами. указываете суммуИнтернет-магазины9 заявокЗакрыт11 лет назад